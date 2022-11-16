Российская фигуристка высказалась о разнице в зарплате с футболистами

«Мне обидно за то, что я, не самая великая фигуристка, но хорошего среднего уровня — входила в топ-30 мира, я бы никогда не смогла получать столько, сколько получают наши футболисты или хоккеисты», — поделилась Скопцова .

Она отметила, что в футболе за 90 минут можно делать ошибки и исправлять их.

Ранее о зарплатах футболистов порассуждал чемпион мира и олимпийский призер по биатлону Максим Цветков. «Если взять биатлониста из другой страны, то он также будет меньше зарабатывать футболиста из этой страны. Футболисты почти во всех странах мира много зарабатывают. Так принято», — заявил он.