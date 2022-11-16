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1 час назад

Российская фигуристка высказалась о разнице в зарплате с футболистами

Lenta.ru

Российская фигуристка Анастасия Скопцова высказалась о разнице в зарплате с футболистами. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Российская фигуристка высказалась о разнице в зарплате с футболистами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне обидно за то, что я, не самая великая фигуристка, но хорошего среднего уровня — входила в топ-30 мира, я бы никогда не смогла получать столько, сколько получают наши футболисты или хоккеисты», — поделилась Скопцова.

Она отметила, что в футболе за 90 минут можно делать ошибки и исправлять их.

«В фигурном катании за 3,5 минуты ты не имеешь права ни на одну ошибку. Ты теряешь все», — подчеркнула спортсменка.

Скопцова в паре с Кириллом Алешиным выигрывала чемпионат мира среди юниоров в танцах на льду. Лучшим результатом дуэта на взрослом уровне стала бронза чемпионата России.

Ранее о зарплатах футболистов порассуждал чемпион мира и олимпийский призер по биатлону Максим Цветков. «Если взять биатлониста из другой страны, то он также будет меньше зарабатывать футболиста из этой страны. Футболисты почти во всех странах мира много зарабатывают. Так принято», — заявил он.

Фигурное катание,Кирилл Алешин,Анастасия Скопцова,Максим Цветков,
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