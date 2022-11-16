Агент отреагировал на слова об участии Трусовой в бое с Бузовой

Агент фигуристки Александры Трусовой Алексей Николаев отреагировал на слова промоутера Владимира Хрюнова о том, что спортсменка может заменить Алину Загитову в боксерском поединке против певицы Ольги Бузовой. Свое мнение на этот счет он высказал в беседе со Sport24.

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Ранее Хрюнов сообщил, что в случае если фигуристка Загитова откажется от поединка с Бузовой, то вместо нее на ринг выйдет Трусова. Также он заявлял, что у спортсменок «один агент».

Николаев опроверг последние слова, сказав, что имеет «договоренность работать только с Трусовой».

«Никаких клиентов в области фигурного катания у нас быть не может в соответствии с тем обещанием, которое я дал родителям Саши», — добавил он.