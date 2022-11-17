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1 час назад

Умер легендарный советский фигурист Александр Горшков

Мария Иванова

Олимпийский чемпион, президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на его пресс-атташе.

Умер легендарный советский фигурист Александр Горшков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Александр Горшков и его партнерша Людмила Пахомова были первыми в истории олимпийскими чемпионами в спортивных танцах на льду. Также они стали шестикратными чемпионами мира и Европы, уступив «золото» лишь один раз - на чемпионате Европы в 1972 году.

Всего за год до победной Олимпиады врачам пришлось бороться за жизнь Горшкова. У фигуриста была повреждена легочная артерия и потребовалась срочная операция. Уже через неделю после нее он вышел на лёд и в 1976 году стал олимпийским чемпионом.

После завершения спортивной карьеры Горшков работал тренером по фигурному катанию Госкомспорта СССР, затем возглавлял управление международных связей Олимпийского комитета России, а в 2010-м был впервые избран президентом российской Федерации фигурного катания. На этот пост он переизбирался еще два раза.

Фигурное катание,Людмила Пахомова,Александр Горшков,
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