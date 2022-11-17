Умер легендарный советский фигурист Александр Горшков

Олимпийский чемпион, президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на его пресс-атташе.

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Александр Горшков и его партнерша Людмила Пахомова были первыми в истории олимпийскими чемпионами в спортивных танцах на льду. Также они стали шестикратными чемпионами мира и Европы, уступив «золото» лишь один раз - на чемпионате Европы в 1972 году.

Всего за год до победной Олимпиады врачам пришлось бороться за жизнь Горшкова. У фигуриста была повреждена легочная артерия и потребовалась срочная операция. Уже через неделю после нее он вышел на лёд и в 1976 году стал олимпийским чемпионом.