ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
37 минут назад

Трусова и Кондратюк стали самыми проверяемыми РУСАДА на допинг фигуристами в 2022 году

ТАСС

Серебряный призер Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова и обладатель золотой награды командного турнира Игр в Пекине Марк Кондратюк стали самыми проверяемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) фигуристами с начала 2022 года. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС со среды.

Трусова и Кондратюк заняли первое место по проверкам на допинг
Фото: СоцсетиСоцсети

18-летняя Трусова и 19-летний Кондратюк за 10 месяцев 2022 года были проверены РУСАДА по четыре раза.

Трижды тестировались РУСАДА на допинг Дмитрий Алиев, Дарья Усачева, Диана Дэвис, Петр Гуменник, Михаил Коляда, Глеб Смолкин и Александра Степанова, по два раза - Кирилл Алешин, Иван Букин, Макар Игнатов, Майя Хромых, Андрей Мозалев, Аполлинария Панфилова, Дмитрий Рылов, Александр Самарин, Евгений Семененко, Анастасия Скопцова, Денис Ходыкин и Тиффани Загорски.

Олимпийская чемпионка Камила Валиева, подозреваемая в нарушении антидопинговых правил, в 2022 году была проверена РУСАДА на допинг один раз.

Всего за 10 месяцев РУСАДА протестировало 38 отечественных фигуристов.

Фигурное катание,Марк Кондратюк,Андрей Мозалев,Майя Хромых,Камила Валиева,Глеб Смолкин,Макар Игнатов,Александра Трусова,Петр Гуменник,Денис Ходыкин,Евгений Семененко,Кирилл Алешин,Анастасия Скопцова,Дмитрий Рылов,Дмитрий Алиев,Михаил Коляда,Иван Букин,Александра Степанова,Александр Самарин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители