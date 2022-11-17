Трусова и Кондратюк заняли первое место по проверкам на допинг

Серебряный призер Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова и обладатель золотой награды командного турнира Игр в Пекине Марк Кондратюк стали самыми проверяемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) фигуристами с начала 2022 года. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС со среды.
18-летняя Трусова и 19-летний Кондратюк за 10 месяцев 2022 года были проверены РУСАДА по четыре раза.
Трижды тестировались РУСАДА на допинг Дмитрий Алиев, Дарья Усачева, Диана Дэвис, Петр Гуменник, Михаил Коляда, Глеб Смолкин и Александра Степанова, по два раза - Кирилл Алешин, Иван Букин, Макар Игнатов, Майя Хромых, Андрей Мозалев, Аполлинария Панфилова, Дмитрий Рылов, Александр Самарин, Евгений Семененко, Анастасия Скопцова, Денис Ходыкин и Тиффани Загорски.
Олимпийская чемпионка Камила Валиева, подозреваемая в нарушении антидопинговых правил, в 2022 году была проверена РУСАДА на допинг один раз.
Всего за 10 месяцев РУСАДА протестировало 38 отечественных фигуристов.