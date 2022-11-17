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30 минут назад

Валиева и Щербакова награждены почетными грамотами Московской городской Думы

Матч ТВиещё 2

Олимпийские чемпионки Игр 2022 в Пекине Камила Валиева и Анна Щербакова удостоились почетных грамот Московской городской Думы.

Мосгордума наградит Камилу Валиеву и Анну Щербакову
Фото: Матч ТВМатч ТВ

На Олимпиаде в столице Китая Валиева стала чемпионкой в командных соревнованиях, Щербакова выиграла золотую медаль в одиночном катании.

— Идея наградить фигуристок возникла во время Олимпиады в Пекине. Несмотря на необъективное судейство и беспрецедентное давление, наши спортсменки взяли почти все награды как в личном первенстве, так и в командном состязании.

Мы приняли решение, что наши фигуристки Камила Валиева и Анна Щербакова, которые тренируются на базе московской спортивной школы, и их тренер Этери Тутберидзе будут награждены почетными грамотами Московской городской Думы за заслуги перед городским сообществом. Вклад этих спортсменок в пропаганду спорта и здорового образа жизни невозможно переоценить, — сказал журналистам председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политики Кирилл Щитов.

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