Мосгордума наградит Камилу Валиеву и Анну Щербакову

— Идея наградить фигуристок возникла во время Олимпиады в Пекине. Несмотря на необъективное судейство и беспрецедентное давление, наши спортсменки взяли почти все награды как в личном первенстве, так и в командном состязании.



Мы приняли решение, что наши фигуристки Камила Валиева и Анна Щербакова, которые тренируются на базе московской спортивной школы, и их тренер Этери Тутберидзе будут награждены почетными грамотами Московской городской Думы за заслуги перед городским сообществом. Вклад этих спортсменок в пропаганду спорта и здорового образа жизни невозможно переоценить, — сказал журналистам председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политики Кирилл Щитов.