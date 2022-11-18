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22 минуты назад

Фигуристка Медведева снялась в документальном фильме

Никита Бородкин

Российская фигуристка Евгения Медведева снялась в документальном фильм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта «Медведева против Медведевой».

Фигуристка Медведева снялась в документальном фильме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Работа над картиной стартовала в 2019 году и в этом году завершилась. Съемочная бригада посещала тренировки фигуристки и наблюдала за ее подготовкой к соревнованиям.

«Я уставала, когда вокруг говорили когда-то: "Медведева против Загитовой", "Медведева против Трусовой". Я была не против кого-то, а против самой себя. Меняла свое тело, преодолевала страхи. Я всегда была Медведевой против Медведевой. Смотрю в зеркало и работаю против этого человека», — цитирует пресс-служба фигуристку.

Документальный фильм расскажет о первых шагах Медведевой на льду, о ее работе с тренером Этери Тутберидзе, а также о планах и перспективах, которые открываются после большого спорта. Как отметил продюсер фильма Илья Кривицкий, «Медведева против Медведевой» — мотивирующая и откровенная история про настоящий характер.

Фигурное катание,Илья Кривицкий,Этери Тутберидзе,Евгения Медведева,
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