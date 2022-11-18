Фигуристка Медведева снялась в документальном фильме

«Я уставала, когда вокруг говорили когда-то: "Медведева против Загитовой", "Медведева против Трусовой". Я была не против кого-то, а против самой себя. Меняла свое тело, преодолевала страхи. Я всегда была Медведевой против Медведевой. Смотрю в зеркало и работаю против этого человека», — цитирует пресс-служба фигуристку.