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44 минуты назад

Фигурист Кондратюк выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Самаре

ТАССиещё 6

Марк Кондратюк в субботу занял первое место в короткой программе на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Самаре.

Кондратюк выиграл короткую программу на этапе Гран-при России
Фото: ТАССТАСС

Кондратюк набрал 102,84 балла. Вторым стал Андрей Мозалев (97,61), третьим - Глеб Лутфуллин (92,77).

Произвольную программу фигуристы продемонстрируют в воскресенье.

Кондратюку 19 лет, он тренируется в школе ЦСКА под руководством заслуженного тренера России Светланы Соколовской. В 2022 году фигурист завоевал золотую медаль в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине и выиграл чемпионат Европы, а в декабре 2021 года стал чемпионом России.

В соревнованиях спортивных пар короткую программу выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (84,02). Вторыми идут Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (75,74), третьими - Ясмина Кадырова и Валерий Колесов (71,68).

Фигурное катание,Марк Кондратюк,Андрей Мозалев,Александра Бойкова,Светлана Соколовская,Юлия Артемьева,Дмитрий Козловский,
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