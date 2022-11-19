Кондратюк выиграл короткую программу на этапе Гран-при России

Марк Кондратюк в субботу занял первое место в короткой программе на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Самаре.
Кондратюк набрал 102,84 балла. Вторым стал Андрей Мозалев (97,61), третьим - Глеб Лутфуллин (92,77).
Произвольную программу фигуристы продемонстрируют в воскресенье.
Кондратюку 19 лет, он тренируется в школе ЦСКА под руководством заслуженного тренера России Светланы Соколовской. В 2022 году фигурист завоевал золотую медаль в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине и выиграл чемпионат Европы, а в декабре 2021 года стал чемпионом России.
В соревнованиях спортивных пар короткую программу выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (84,02). Вторыми идут Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (75,74), третьими - Ясмина Кадырова и Валерий Колесов (71,68).