Кондратюк выиграл короткую программу на этапе Гран-при России

Марк Кондратюк в субботу занял первое место в короткой программе на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Самаре.

Кондратюку 19 лет, он тренируется в школе ЦСКА под руководством заслуженного тренера России Светланы Соколовской. В 2022 году фигурист завоевал золотую медаль в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине и выиграл чемпионат Европы, а в декабре 2021 года стал чемпионом России.