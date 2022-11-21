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55 минут назад

Дочь Тутберидзе пропустит еще один турнир в России

Lenta.ruиещё 6

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, пропустят еще один турнир в России. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Дочь Тутберидзе пропустит еще один турнир в России
Фото: ТАССТАСС

Дэвис и Смолкин отсутствуют в заявке на участие в шестом этапе серии Гран-при. Соревнования пройдут в Перми с 25 по 27 ноября. Ранее фигуристы пропустили четвертый этап Гран-при, который состоялся в Москве с 11 по 13 ноября.

В сентябре Дэвис, являющаяся дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, и Смолкин отказались от выступления на контрольных прокатах сборной России. Спортсмены, живущие в США, объяснили это решение проблемами с документами для выезда из страны партнера.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Также на счету пары серебро чемпионата России и бронза первенства страны среди юниоров.

Фигурное катание,Глеб Смолкин,Этери Тутберидзе,СБОРНАЯ РОССИИ,
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