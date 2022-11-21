«Это нонсенс»: фигурист Козловский об инциденте с Трусовой и фанатом

Фигурист Дмитрий Козловский прокомментировал инцидент с фанатом, который выбежал на лед и подарил букет цветов серебряной медалистке ОИ-2022 Александре Трусовой. Как сообщает «Чемпионат.com», спортсмен назвал произошедшее «нонсенсом».
Напомним, что после выступления Трусовой в произвольной программе во время этапа Гран-При России в Самаре на лед выбежал мужчина, который вручил девушке букет.
«Это какой-то нонсенс, я, честно говоря, такого не видел. Важно, чтобы все было в рамках безопасности. Главное, что никто не пострадал. Представляете, если человек выбежит на лед, поскользнется и с ним что-то случится? Это будет очень плохо и печально», — заявил Козловский.
Отметим, что болельщика задержали. Ему грозит административное наказание — штраф в размере от 500 рублей до 1,5 тыс. Также оштрафуют и организацию, которая обеспечивала безопасность на соревнованиях — на 150 тыс.рублей.
Трусова в результате заняла второе место, уступив фигуристке Софье Самоделкиной. Третьей стала Ксения Гущина.