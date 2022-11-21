«Это нонсенс»: фигурист Козловский об инциденте с Трусовой и фанатом

«Это какой-то нонсенс, я, честно говоря, такого не видел. Важно, чтобы все было в рамках безопасности. Главное, что никто не пострадал. Представляете, если человек выбежит на лед, поскользнется и с ним что-то случится? Это будет очень плохо и печально», — заявил Козловский.