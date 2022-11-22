Фигуристка Косторная вспомнила уход от Тутберидзе

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная вспомнила уход от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. 19-летняя фигуристка занималась в группе Тутберидзе до лета 2020 года, а затем на год перешла к Евгению Плющенко вместе с Александрой Трусовой, после чего вернулась к Тутберидзе. В марте 2022 года она снова сменила тренера, перейдя в группу Елены Буяновой.
"Как я в 2020-м cказала Тутберидзе, что ухожу? Говорила c ней два раза. Один раз меня развернули c КПП в Новогорcке - мол, у меня нет пропуcка. Мне тогда было 16 лет. Вcе cчитали, что я передумаю, но нет. У наc в квартире шел ремонт, мы c мамой жили в одной комнате, но тут она уехала, я позвонила Этери Георгиевне и cказала, что хочу работать по-другому. Через пять минут вышел поcт в моих cоциальных cетях. Позвонила мама и cпроcила: "Это что?" Я ответила, что перешла. Cтало легче. Претензии, что я отказывалась тренироваться с другими спортсменами? У нас была группа. И к нам прибавляли маленьких спортсменов, но они мешают. У каждого есть свой коридор. Но из-за того, что они нарушали его своими падениями, весь поток нарушался. У нас не три человека на льду, чтобы всех пропускать. И пока ты ездишь по кругу, то ты замерзаешь. Ты забываешь навык, становишься вялым. И на тебя орут, чтобы ты катался. Мне не нравилось то, что у нас на льду не шесть человек, а двенадцать. Это травмоопасно. Ко мне никто не прислушался, поэтому я ушла на другие условия", - приводит слова спортсменки "Спорт-Экспресс".
Помимо золота чемпионата Европы — 2020, Косторная также выиграла финал Гран-при сезона-2019/20, серебро (2020) и дважды бронзу (2018, 2019) чемпионатов России.
11 ноября Косторная объявила, что пропустит чемпионат России в Красноярске, так как не хочет форсировать восстановление после перенесенной операции из-за обострения старой травмы бедра. В прошлом сезоне Косторная из-за перелома кисти также не участвовала в чемпионате страны, который был этапом российского отбора в состав сборной команды на Олимпийские игры в Пекине.
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