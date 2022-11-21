Мужа фигуристки Липницкой мобилизовали

Бывший фигурист и муж олимпийской чемпионки 2014 года в командных соревнованиях Юлии Липницкой Владислав Тарасенко месяц назад был призван в армию рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает «РИА Новости».

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По данным агентства, 25-летний Тарасенко сразу после получения повестки отправился в военкомат. Затем его направили проходить подготовку на полигон в подмосковном Алабино. Информацию о мобилизации экс-фигуриста «РИА Новости» подтвердила одна из руководителей академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская.

По словам двухкратного олимпийского чемпиона, слова которого также приводит агентство, Тарасенко «в скором времени» отправят на передовую в рамках СВО на Украине. Связь с экс-фигуристом поддерживается через Липницкую, добавил он.