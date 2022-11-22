Фигуристка Медведева рассказала, что с ней будет через 17-18 лет

«Все еще вижу себя очень активной в работе. Думаю, что я до конца жизни буду связана с фигурным катанием.



Через 17-18 лет я себя точно вижу в семье. Замужняя, очень ухоженная, обеспеченная женщина, которая сделала себя сама, и у которой не менее успешный муж и очень счастливые и красивые дети», — сказала Медведева в шоу «Пять книг» на канале «Ключ».