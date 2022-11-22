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4 часа назад

Фигуристка Медведева заявила, что через 17-18 лет видит себя замужней и с детьми

Газета.Ruиещё 1

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась своим видением того, какой она будет через 17-18 лет.

Фигуристка Медведева рассказала, что с ней будет через 17-18 лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Все еще вижу себя очень активной в работе. Думаю, что я до конца жизни буду связана с фигурным катанием.

Через 17-18 лет я себя точно вижу в семье. Замужняя, очень ухоженная, обеспеченная женщина, которая сделала себя сама, и у которой не менее успешный муж и очень счастливые и красивые дети», — сказала Медведева в шоу «Пять книг» на канале «Ключ».

Ранее стало известно, что в России завершились съемки документального фильма «Медведева против Медведевой» о Евгении Медведевой, производством ленты занималась медиагруппа «Красный квадрат» совместно с командой спортсменки.

Зрителям покажут тренировки фигуристки, подготовку к новым номерам и даже домашнюю обстановку Медведевой. Проект расскажет о первых шагах спортсменки на льду, работе с тренером Этери Тутберидзе, а также о перспективах, которые открываются после профессионального спорта.

Ранее бывший форвард сборной Уругвая «Атлетико», «Интера» и «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан оценил слухи о возможном переходе нападающего «Валенсии» Эдинсона Кавани в московское «Динамо».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Кавани принял участие в семи матчах, в которых ему удалось забить четыре мяча и сделать одну результативную передачу.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Евгения Медведева,Диего Форлан,Динамо,Манчестер Юнайтед,
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