ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+13° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Канадские танцоры Гиллес и Пуарье выиграли этап Гран-при ISU в Эспоо

Чемпионат.comиещё 4

На шестом этапе Гран-при ISU, который проходит в Эспоо (Финляндия), стали известны обладатели медалей в танцах на льду. Лучший результат показали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, получившие по сумме двух выступлений 219,49 балла. Второе место заняли американцы Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бейкер. На третью позицию после произвольного танца поднялись хозяева льда – финский дуэт Юлия Турккила/Матиас Верслёйс.

Канадцы Гиллес и Пуарье выиграли этап Гран-при ISU в Эспоо
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Фигурное катание. Гран-при ISU. 6-й этап. Эспоо, Финляндия Танцы на льду

1. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 219,49.

2. Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бейкер (США) — 202,46.

3. Юлия Турккила/Матиас Верслёйс (Финляндия) — 191,79.

4. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) – 188,80.

5. Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) — 186,39.

6. Кэролайн Сусис/Шейн Фирус (Канада) — 175,63.

Фигурное катание,Энтони Пономаренко,Кристина Каррейра,Поль Пуарье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители