Канадцы Гиллес и Пуарье выиграли этап Гран-при ISU в Эспоо

На шестом этапе Гран-при ISU, который проходит в Эспоо (Финляндия), стали известны обладатели медалей в танцах на льду. Лучший результат показали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, получившие по сумме двух выступлений 219,49 балла. Второе место заняли американцы Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бейкер. На третью позицию после произвольного танца поднялись хозяева льда – финский дуэт Юлия Турккила/Матиас Верслёйс.