ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Тамара Москвина пригласила Алину Загитову в парное катание

Чемпионат.com

Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина вместе с олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании Алиной Загитовой оценила тренировочный прокат Анастасии Мишиной и Александра Галлямова перед этапом Гран-при России в Перми и пригласила фигуристку в Санкт-Петербург попробовать свои силы в парном катании.

Тамара Москвина пригласила Алину Загитову в парное катание
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Алине понравилось, и она сказала «Вот мне бы так!» Я её сейчас активно агитирую к нам приехать в Петербург.

(Обращаясь к Загитовой) Приезжай. Ты чего здесь сидишь-то? Ты катаешься одна. Тренер тебе дал задание — ты одна. С кем поговорить? С кем поспорить? С кем поссориться? Кому ответить?» — сказала Москвина в сюжете Первого канала.

«Тоже об этом думала. Интересно, да», – ответила Загитова.

«Приезжай. Всегда нужно в жизни что-то попробовать. Не говори: «Ой, нет-нет». Надо всегда попробовать», — подытожила Москвина.

Фигурное катание,Александр Галлямов,Анастасия Мишина,Тамара Москвина,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители