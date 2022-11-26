Фигурист Кондратюк сообщил, что находится в больнице

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях по фигурному катанию Марк Кондратюк находится в больнице на реабилитации. Об этом спортсмен сообщил в субботу в своем Telegram-канале.

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20 ноября Кондратюк стал третьим на этапе Гран-при России в Самаре, допустив ряд ошибок в произвольной программе. Позднее фигурист рассказал журналистам, что выступал с болями в спине.

"Спасибо большое всем за поддержку. Нахожусь на непродолжительной реабилитации, скоро вернусь", - написал Кондратюк.