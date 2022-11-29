Щербакова раскрыла секрет сотрудничества с Тутберидзе

"С тренерами… Не могу сказать, что у нас диалог налажен – скорее, я их слушаю и иду выполняю. У нас не может быть конфликтов, потому что я все время молчу. Я всё выслушаю. Сложно представить наш конфликт, потому что я редко могу что-то сказать, обсудить. Если программа не нравится? Нет, я могу вступить в спокойное обсуждение, но в принципе это не в моем характере", - рассказала Щербакова в интервью YouTube-каналу "Femitime TV".