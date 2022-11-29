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43 минуты назад

Щербакова объяснила, за счет чего ей удается так долго работать с Тутберидзе

Газета.Ruиещё 8

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, за счет чего ей удается так долго работать с тренерским штабом Этери Тутберидзе. Щербакова работает со специалисткой с 2013 года.

Щербакова раскрыла секрет сотрудничества с Тутберидзе
Фото: ТАССТАСС

"С тренерами… Не могу сказать, что у нас диалог налажен – скорее, я их слушаю и иду выполняю. У нас не может быть конфликтов, потому что я все время молчу. Я всё выслушаю. Сложно представить наш конфликт, потому что я редко могу что-то сказать, обсудить. Если программа не нравится? Нет, я могу вступить в спокойное обсуждение, но в принципе это не в моем характере", - рассказала Щербакова в интервью YouTube-каналу "Femitime TV".

Щербакова выиграла Олимпийские игры — 2022 в личном турнире, опередив Александру Трусову, прыгнувшую пять четверных прыжков в произвольной программе, а также японку Каори Сакамото. Также фигуристка выигрывала чемпионат мира и командное национальное первенство (оба турнира в 2021 году), она — трехкратная чемпионка России.

Стоит отметить, что в 2022 году от Тутберидзе ушли две ученицы, которые уже покидали ее группу ранее, но возвращались. Весной Алена Косторная покинула "Хрустальный" и начала тренироваться в ЦСКА под руководством Елены Буяновой, а осенью Александра Трусова также перешла в ЦСКА, однако начала сотрудничество со Светланой Соколовской, которая тренирует ее молодого человека - Марка Кондратюка.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России по танцам на льду Александр Жулин поделился мыслями о продолжении спортивной карьеры олимпийской чемпионки в одиночном катании Анны Щербаковой. В августе 2022 года фигуристка перенесла операцию на колене, из-за которой пропустила этапы Гран-при России. Она сосредоточилась на работе ведущей и вместе с олимпийскими чемпионами Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным вела шоу "Ледниковый период". 28 ноября стало известно, что Щербакова пропустит чемпионат России, который пройдет в декабре.

Фигурное катание,Марк Кондратюк,Каори Сакамото,Алена Косторная,Александра Трусова,Светлана Соколовская,Этери Тутберидзе,Елена Буянова,Александр Жулин,Алексей Ягудин,Анна Щербакова,Александр Трусов,
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