Жулин предрек Щербаковой путь Загитовой и Медведевой

"Сложно сказать, вернется ли Анна на лед. Скорее всего, будет тот же путь, как у Загитовой и Медведевой. Есть ли смысл возвращаются на лед — вопрос мотивации, и найдет ли она ее. Конечно, тяжело, ведь она уже олимпийская чемпионка и всем все доказала. Думаю, что будет ей очень сложно вернуться. Но я жду ее выхода на лед! А я всех жду и никак дождаться не могу, ха-ха", - заявил Жулин.