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26 минут назад

Жулин предрек Щербаковой путь Загитовой и Медведевой

Газета.Ru

Заслуженный тренер России по танцам на льду Александр Жулин поделился мыслями о продолжении спортивной карьеры олимпийской чемпионки в одиночном катании Анны Щербаковой, передает Sport24.

Жулин предрек Щербаковой путь Загитовой и Медведевой
Фото: Пресс-служба Первого каналаПресс-служба Первого канала

В августе 2022 года фигуристка перенесла операцию на колене, из-за которой пропустила этапы Гран-при России. Она сосредоточилась на работе ведущей и вместе с олимпийскими чемпионами Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным вела шоу "Ледниковый период".

28 ноября стало известно, что Щербакова пропустит чемпионат России, который пройдет в декабре.

"Сложно сказать, вернется ли Анна на лед. Скорее всего, будет тот же путь, как у Загитовой и Медведевой. Есть ли смысл возвращаются на лед — вопрос мотивации, и найдет ли она ее. Конечно, тяжело, ведь она уже олимпийская чемпионка и всем все доказала. Думаю, что будет ей очень сложно вернуться. Но я жду ее выхода на лед! А я всех жду и никак дождаться не могу, ха-ха", - заявил Жулин.

Щербакова выиграла Олимпийские игры — 2022 в личном турнире, опередив Александру Трусову, прыгнувшую пять четверных прыжков в произвольной программе, а также японку Каори Сакамото. Также фигуристка выигрывала чемпионат мира и командное национальное первенство (оба турнира в 2021 году), она — трехкратная чемпионка России.

Ранее сообщалось, что Щербакова, а также чемпионы мира и серебряные призеры Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов станут звездами ледового шоу "Спящая красавица", которое пройдет в фан-зоне чемпионата мира по футболу в Катаре.

Фигурное катание,Каори Сакамото,Александра Трусова,Виктория Синицина,Никита Кацалапов,Александр Жулин,Алексей Ягудин,Анна Щербакова,
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