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1 час назад

Щербакова рассказала о недопонимании с Тутберидзе после Олимпиады

Газета.Ru

Олимпийская чемпионка - 2022 Анна Щербакова рассказала, что после Игр у нее возникло некое недопонимание с ее тренером - Этери Тутберидзе. Щербакова выиграла Олимпийские игры — 2022 в личном турнире, опередив Александру Трусову, прыгнувшую пять четверных прыжков в произвольной программе, а также японку Каори Сакамото.

Щербакова рассказала о недопонимании с Тутберидзе после Олимпиады
Фото: ReutersReuters

"Тяжелый момент был в первые полгода после Олимпиады. Я привыкла все переживать в себе, а тут эмоции были помножены на несколько. И любая ситуация намного глубже засела. Было какое-то недопонимание", - поделилась Щербакова в интервью YouTube-каналу "Femitime TV".

Также фигуристка выигрывала чемпионат мира и командное национальное первенство (оба турнира в 2021 году), она — трехкратная чемпионка России. В августе 2022 года фигуристка перенесла операцию на колене, из-за которой пропустила этапы Гран-при России. Она сосредоточилась на работе ведущей и вместе с олимпийскими чемпионами Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным вела шоу "Ледниковый период". 28 ноября стало известно, что Щербакова пропустит чемпионат России, который пройдет в декабре.

Ранее сообщалось, что Щербакова рассказала, за счет чего ей удается так долго работать с тренерским штабом Этери Тутберидзе. Щербакова работает со специалисткой с 2013 года.

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