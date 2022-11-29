Щербакова рассказала о поддержке Загитовой

– Да. Не только меня. Я решения не обсуждаю и не осуждаю, федерация принимала решения в своих интересах. Но это не отменяет того, что мне лично было очень тяжело переживать тот период. В тот момент Алина очень поддержала, она писала за день до произвольной программы: ну что, Ань, т