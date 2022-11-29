Тарасова: Щербакова имеет право пропустить соревновательный год

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила изданию «Спорт День за Днем», что олимпийская чемпионка Пекина 2022 в одиночном катании Анна Щербакова имеет право пропустить чемпионат России из за участия в шоу Татьяны Навки.

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— Щербакова выступит в шоу Навки вместо чемпионата России. Нормально ли это для члена сборной России?

— А что здесь такого, почему нет? Она работала у Ильи Авербуха, теперь будет у Татьяны Навки. Она имеет право пропустить год.

— Означает ли это конец карьеры олимпийской чемпионки?

— Это вопрос к тренеру Анны — Этери Георгиевне Тутберидзе. Я не могу ответить за них.

— Должна ли как то Анна объясниться перед болельщиками, которые ждали ее на чемпионате России?

— Считаю, что Аня сама решит, объясняться или нет. Это ее выбор и ее решение, — сказала Тарасова.

Щербаковой 18 лет, она чемпионка мира и призер чемпионатов Европы, трехкратная чемпионка России.