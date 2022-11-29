Тарасова: Щербакова имеет право пропустить соревновательный год

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила изданию «Спорт День за Днем», что олимпийская чемпионка Пекина 2022 в одиночном катании Анна Щербакова имеет право пропустить чемпионат России из за участия в шоу Татьяны Навки.
— Щербакова выступит в шоу Навки вместо чемпионата России. Нормально ли это для члена сборной России?
— А что здесь такого, почему нет? Она работала у Ильи Авербуха, теперь будет у Татьяны Навки. Она имеет право пропустить год.
— Означает ли это конец карьеры олимпийской чемпионки?
— Это вопрос к тренеру Анны — Этери Георгиевне Тутберидзе. Я не могу ответить за них.
— Должна ли как то Анна объясниться перед болельщиками, которые ждали ее на чемпионате России?
— Считаю, что Аня сама решит, объясняться или нет. Это ее выбор и ее решение, — сказала Тарасова.
Щербаковой 18 лет, она чемпионка мира и призер чемпионатов Европы, трехкратная чемпионка России.
Ранее «Матч ТВ» стало известно, что в фан зоне чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре залили каток, где в начале декабря пройдет несколько выступлений ледового шоу Навки «Спящая красавица». Выступления будут проходить с 1 по 10 декабря.