Фигуристка Медведева прокомментировала уход от Тутберидзе

Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева рассказала о том, как уходила от Этери Тутберидзе.
«Прошлое должно оставаться в прошлом. Я не вижу смысла ворошить его сейчас. Тут вопрос не об одном человеке, а сразу о двух. С себя я тоже ответственности не снимаю. Я не божий одуванчик.
Но самое главное, что сейчас все хорошо, мы с Этери нормально общаемся», — приводит слова Медведевой издание «7 дней».
Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях. Кроме олимпийских медалей в активе 23-летней спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы.
После Игр в Корее Медведева ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру, в 2020-м она вернулась к Тутберидзе.
Ранее Евгения Медведева поделилась своим видением того, какой она будет через 17-18 лет.