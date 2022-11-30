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2 часа назад

Фигуристка Медведева прокомментировала уход от Тутберидзе фразой «я не божий одуванчик»

Газета.Ru

Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева рассказала о том, как уходила от Этери Тутберидзе.

Фигуристка Медведева прокомментировала уход от Тутберидзе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Прошлое должно оставаться в прошлом. Я не вижу смысла ворошить его сейчас. Тут вопрос не об одном человеке, а сразу о двух. С себя я тоже ответственности не снимаю. Я не божий одуванчик.

Но самое главное, что сейчас все хорошо, мы с Этери нормально общаемся», — приводит слова Медведевой издание «7 дней».

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях. Кроме олимпийских медалей в активе 23-летней спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы.

После Игр в Корее Медведева ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру, в 2020-м она вернулась к Тутберидзе.

Ранее Евгения Медведева поделилась своим видением того, какой она будет через 17-18 лет.

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