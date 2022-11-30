Медведева рассказала, в чём заключается успех «Ледникового периода»

Чем этот сезон отличается от предыдущего? В этом году «Ледниковый период» получился немного сумбурным, потому что изначально и для съемок, и для тренировок у нас было в два раза меньше времени, чем раньше. В прошлом году съемки длились три с половиной месяца, а в этом — всего лишь полтора. Нам приходилось за десять дней готовить две программы, и это сложно. Мы постоянно проводили время на льду — в среднем по восемь часов в день. Но конечно же оно того стоило, потому что номера получились отличными. Из-за того, что такой тяжелый выдался сезон, все участники старались друг друга поддерживать, и было очень атмосферно. Все боролись, все старались, вкладывали максимум своих сил», — цитирует Медведеву «7 дней».