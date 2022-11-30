Медведева рассказала, в чём заключается успех «Ледникового периода»

Двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, в чём, по её мнению успех телепередачи «Ледниковый период».
«В России не так много уникальных ТВ-форматов, большинство проектов заимствованы из США, из Азии и так далее. Уникальны КВН, «Что? Где? Когда?», и мы все ими гордимся. Вот и «Ледниковый период» придуман у нас, и этот формат могли бы заимствовать у России другие страны. Я уверена, что Илья Авербух легко бы спродюсировал такой продукт где-нибудь в Азии, где повышенный интерес к фигурному катанию. У нас в стране тоже всегда любили фигуристов — отсюда и феноменальный успех «Ледникового периода». Проекту уже второй десяток лет.
Чем этот сезон отличается от предыдущего? В этом году «Ледниковый период» получился немного сумбурным, потому что изначально и для съемок, и для тренировок у нас было в два раза меньше времени, чем раньше. В прошлом году съемки длились три с половиной месяца, а в этом — всего лишь полтора. Нам приходилось за десять дней готовить две программы, и это сложно. Мы постоянно проводили время на льду — в среднем по восемь часов в день. Но конечно же оно того стоило, потому что номера получились отличными. Из-за того, что такой тяжелый выдался сезон, все участники старались друг друга поддерживать, и было очень атмосферно. Все боролись, все старались, вкладывали максимум своих сил», — цитирует Медведеву «7 дней».