ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
1 час назад

Евгения Медведева рассказала, в чём заключается успех «Ледникового периода»

Чемпионат.com

Двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, в чём, по её мнению успех телепередачи «Ледниковый период».

Медведева рассказала, в чём заключается успех «Ледникового периода»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«В России не так много уникальных ТВ-форматов, большинство проектов заимствованы из США, из Азии и так далее. Уникальны КВН, «Что? Где? Когда?», и мы все ими гордимся. Вот и «Ледниковый период» придуман у нас, и этот формат могли бы заимствовать у России другие страны. Я уверена, что Илья Авербух легко бы спродюсировал такой продукт где-нибудь в Азии, где повышенный интерес к фигурному катанию. У нас в стране тоже всегда любили фигуристов — отсюда и феноменальный успех «Ледникового периода». Проекту уже второй десяток лет.

Чем этот сезон отличается от предыдущего? В этом году «Ледниковый период» получился немного сумбурным, потому что изначально и для съемок, и для тренировок у нас было в два раза меньше времени, чем раньше. В прошлом году съемки длились три с половиной месяца, а в этом — всего лишь полтора. Нам приходилось за десять дней готовить две программы, и это сложно. Мы постоянно проводили время на льду — в среднем по восемь часов в день. Но конечно же оно того стоило, потому что номера получились отличными. Из-за того, что такой тяжелый выдался сезон, все участники старались друг друга поддерживать, и было очень атмосферно. Все боролись, все старались, вкладывали максимум своих сил», — цитирует Медведеву «7 дней».

Фигурное катание,Евгения Медведева,Илья Авербух,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители