«Если хочется сказок, почитайте Пушкина» — Тарасова о словах Баха

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха никого не интересуют.
Ранее Бах заявил, что рекомендация МОК не признавать международные соревнования в России и Белоруссии, а также запрет на демонстрацию национальной символики этих стран на спортивных мероприятиях должны оставаться в силе. При этом менее двух недель назад глава МОК говорил о необходимости участия всех стран в Олимпийских играх, в том числе (даже в особенности) конфликтующих, так как это редкая возможность для человечества объединиться. Также Бах отмечал, что «если спорт станет еще одним инструментом для достижения политических целей, он развалится».
— Если хочется сказок, почитайте Александра Сергеевича Пушкина. Эти сказки актуальны всегда. А сказки Томаса Баха никого не интересуют, хоть он их регулярно рассказывает, — приводит слова Тарасовой Sport24.