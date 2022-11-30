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51 минуту назад

«Если хочется сказок, почитайте Пушкина» — Тарасова о словах Баха

Матч ТВ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха никого не интересуют.

«Если хочется сказок, почитайте Пушкина»: Тарасова о словах Баха
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее Бах заявил, что рекомендация МОК не признавать международные соревнования в России и Белоруссии, а также запрет на демонстрацию национальной символики этих стран на спортивных мероприятиях должны оставаться в силе. При этом менее двух недель назад глава МОК говорил о необходимости участия всех стран в Олимпийских играх, в том числе (даже в особенности) конфликтующих, так как это редкая возможность для человечества объединиться. Также Бах отмечал, что «если спорт станет еще одним инструментом для достижения политических целей, он развалится».

— Если хочется сказок, почитайте Александра Сергеевича Пушкина. Эти сказки актуальны всегда. А сказки Томаса Баха никого не интересуют, хоть он их регулярно рассказывает, — приводит слова Тарасовой Sport24.

Фигурное катание,Томас Бах,Татьяна Тарасова,
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