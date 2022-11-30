«Если хочется сказок, почитайте Пушкина» — Тарасова о словах Баха

Ранее Бах заявил, что рекомендация МОК не признавать международные соревнования в России и Белоруссии, а также запрет на демонстрацию национальной символики этих стран на спортивных мероприятиях должны оставаться в силе. При этом менее двух недель назад глава МОК говорил о необходимости участия всех стран в Олимпийских играх, в том числе (даже в особенности) конфликтующих, так как это редкая возможность для человечества объединиться. Также Бах отмечал, что «если спорт станет еще одним инструментом для достижения политических целей, он развалится».