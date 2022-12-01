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1 час назад

Выступающий в паре с Дэвис Смолкин рассказал, почему они пропускают старты в России

Газета.Ruиещё 1

Фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду с Дианой Дэвис, рассказал, что его проблемы с американскими документами мешают спортсменам приехать в Россию для участия в турнирах.

Смолкин рассказал, почему они с Дэвис пропускают старты в России
Фото: газета.ругазета.ру

«Карантин никакой мы не высиживаем, по крайней мере, не высиживаем ничего специально. Если бы у нас были этапы Гран-при, все было бы по плану — мы бы везде выступали, потому что у нас все готово, все программы, все костюмы.

Действительно, все было готово за исключением моих документов. Это дикая проблема. Мы надеялись, потому что у многих это происходило чуть быстрее — наши юристы тоже прогнозировали, что это может быть быстрее, что мы сможем успеть куда-то приехать — но не случилось», — передает слова Смолкина «Чемпионат».

Смолкин отметил, что до сих пор не смог получить грин-карту, которая в случае отъезда в Россию поможет ему беспрепятственно вернуться в США.

Дэвис является дочерью известного российского тренера Этери Тутберидзе. Ранее в СМИ появлялись публикации о возможном уходе танцевального дуэта в другую сборную. Летом американский журналист Лис писал, что Дэвис и Смолкин прошли просмотр в Федерации фигурного катания США.

Фигурное катание,Глеб Смолкин,Этери Тутберидзе,
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