Стало известно о распаде танцевального дуэта Морозов/ Нарижный

Американский журналист Дэвид Лис на своем канале The Skating Lesson сообщил, что российский танцевальный дуэт Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный распался.
Фигуристы встали в пару только с сезона-2022/2023. Они тренируются под руководством тренерской группы, в которую входят Александр Свинин, Ирина Жук и Алексей Горшков.
В текущем сезоне они уже дважды успели выиграть этапы Гран-при России - в Москве и в Казани.
Дэвид Нарижный раньше выступал вместе с Елизаветой Шанаевой. Они выиграли золото юниорских Гран-при во Франции и России (2019 год).
Аннабель Морозов, имеющая тройное гражданство (России, США и Франции), ранее выступала с Андреем Багиным.
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.
Ранее Татьяна Тарасова отреагировала на решение танцевальной пары Диана Дэвис/ Глеб Смолкин пропустить чемпионат России, который стартует 20 декабря.