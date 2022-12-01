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1 час назад

Стало известно о распаде танцевального дуэта Морозов/ Нарижный

Газета.Ru

Американский журналист Дэвид Лис на своем канале The Skating Lesson сообщил, что российский танцевальный дуэт Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный распался.

Стало известно о распаде танцевального дуэта Морозов/ Нарижный
Фото: Денис Гладков/«Газета.Ru»Денис Гладков/«Газета.Ru»

Фигуристы встали в пару только с сезона-2022/2023. Они тренируются под руководством тренерской группы, в которую входят Александр Свинин, Ирина Жук и Алексей Горшков.

В текущем сезоне они уже дважды успели выиграть этапы Гран-при России - в Москве и в Казани.

Дэвид Нарижный раньше выступал вместе с Елизаветой Шанаевой. Они выиграли золото юниорских Гран-при во Франции и России (2019 год).

Аннабель Морозов, имеющая тройное гражданство (России, США и Франции), ранее выступала с Андреем Багиным.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Ранее Татьяна Тарасова отреагировала на решение танцевальной пары Диана Дэвис/ Глеб Смолкин пропустить чемпионат России, который стартует 20 декабря.

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