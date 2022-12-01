Стало известно о распаде танцевального дуэта Морозов/ Нарижный

Американский журналист Дэвид Лис на своем канале The Skating Lesson сообщил, что российский танцевальный дуэт Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный распался.

Фото: Денис Гладков/«Газета.Ru» Денис Гладков/«Газета.Ru»

Фигуристы встали в пару только с сезона-2022/2023. Они тренируются под руководством тренерской группы, в которую входят Александр Свинин, Ирина Жук и Алексей Горшков.

В текущем сезоне они уже дважды успели выиграть этапы Гран-при России - в Москве и в Казани.

Дэвид Нарижный раньше выступал вместе с Елизаветой Шанаевой. Они выиграли золото юниорских Гран-при во Франции и России (2019 год).

Аннабель Морозов, имеющая тройное гражданство (России, США и Франции), ранее выступала с Андреем Багиным.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.