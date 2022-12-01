Пришел участковый: Смолкин объяснил нежелание возвращаться в РФ

«Самое худшее — то, что за неделю до объявления о мобилизации, за неделю до контрольных прокатов, к моей семье пришел участковый уже с повесткой. Все эти процедуры, как они будут происходить, что будет конкретно со мной происходить, будет ли у нас возможность выступить и после вернуться в наш дом.