Пришел участковый: Смолкин объяснил нежелание возвращаться в РФ

Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в паре с Дианой Дэвис, рассказал о принятом решении пока не возвращаться в Россию.
«Самое худшее — то, что за неделю до объявления о мобилизации, за неделю до контрольных прокатов, к моей семье пришел участковый уже с повесткой. Все эти процедуры, как они будут происходить, что будет конкретно со мной происходить, будет ли у нас возможность выступить и после вернуться в наш дом.
Поэтому это был очень большой риск и по-прежнему является большим, не очень оправданным риском», — передает слова Смолкина «Чемпионат».
Напомним, что фигуристы уже пропустили несколько этапов Гран-при России, а также пропустят чемпионат страны, который стартует 20 декабря.
Дэвис является дочерью известного российского тренера Этери Тутберидзе. Смолкин --сын актера сериала «Моя прекрасная няня» Бориса Смолкина. Ранее в СМИ появлялись публикации о возможном уходе танцевального дуэта в другую сборную. Летом американский журналист Лис писал, что Дэвис и Смолкин прошли просмотр в Федерации фигурного катания США.
Ране Татьяна Тарасова отреагировала на решение танцевальной пары Диана Дэвис/ Глеб Смолкин пропустить чемпионат России.