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36 минут назад

Партнер дочери Тутберидзе Смолкин сообщил, что за неделю до мобилизации ему пришла повестка

Газета.Ru

Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в паре с Дианой Дэвис, рассказал о принятом решении пока не возвращаться в Россию.

Пришел участковый: Смолкин объяснил нежелание возвращаться в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самое худшее — то, что за неделю до объявления о мобилизации, за неделю до контрольных прокатов, к моей семье пришел участковый уже с повесткой. Все эти процедуры, как они будут происходить, что будет конкретно со мной происходить, будет ли у нас возможность выступить и после вернуться в наш дом.

Поэтому это был очень большой риск и по-прежнему является большим, не очень оправданным риском», — передает слова Смолкина «Чемпионат».

Напомним, что фигуристы уже пропустили несколько этапов Гран-при России, а также пропустят чемпионат страны, который стартует 20 декабря.

Дочь Тутберидзе Диана Дэвис и Глеб Смолкин поженились и могут начать выступать за США

Дэвис является дочерью известного российского тренера Этери Тутберидзе. Смолкин --сын актера сериала «Моя прекрасная няня» Бориса Смолкина. Ранее в СМИ появлялись публикации о возможном уходе танцевального дуэта в другую сборную. Летом американский журналист Лис писал, что Дэвис и Смолкин прошли просмотр в Федерации фигурного катания США.

Ране Татьяна Тарасова отреагировала на решение танцевальной пары Диана Дэвис/ Глеб Смолкин пропустить чемпионат России.

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