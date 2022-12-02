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41 минуту назад

В CAS раскрыли подробности слушаний по делу Валиевой в РУСАДА

Lenta.ru

В Спортивном арбитражном суде (CAS) раскрыли подробности слушаний по делу фигуристки Камилы Валиевой в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). Комментарий пресс-службы суда приводит ТАСС.

«CAS обнаружил, что факты, связанные с организацией и переносом слушаний в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА, еще не были четко установлены», — заявили в пресс-службе суда. Отмечается, что вопрос о том, была ли во время слушаний одна отсрочка или больше, будет решать комиссия CAS.

14 ноября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность задержкой в деле фигуристки и переносами слушаний в РУСАДА, после чего передало дело в CAS. WADAпризвало дисквалифицировать Валиеву на четыре года с момента вынесения решения, аннулировать ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года и лишить всех медалей и призовых.

На Олимпиаде-2022 чемпионка России и Европы Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Фигурное катание,Видео,Камила Валиева,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
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