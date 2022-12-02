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19 минут назад

Представитель МГИМО указала на нарушение WADA собственных законов в деле Валиевой

ТАСС

Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международное агентство допинг-тестирования (ITA) нарушили собственные законы, раскрыв имя фигуристки Камилы Валиевой как фигурантки дела о возможном нарушении антидопинговых правил. Такое мнение на Всероссийском форуме чистого спорта в пятницу высказала директор Института европейского права МГИМО, бывший председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Тамара Шашихина.

WADA нарушило собственные законы в деле Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы не знаем о деле Камилы Валиевой, мы знаем о деле защищенного лица, которое должно называться в соответствии с новым кодексом именно так. Нарушать его начали в феврале многие спортивные международные инстанции, включая МОК, WADA, ITA. WADA в феврале нарушило само свой кодекс, - сказала Шашихина.

Хотелось бы им рекомендовать не нарушать свои же документы, которые они же и приняли, дабы потом не начинать обвинять нас".

"Надеюсь, что у этой спортсменки будет все замечательно. Она продолжает выступать и показывать те результаты, которые она показывала и ранее", - добавила Шашихина.

14 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию WADA по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой. В соответствующем заявлении CAS было сказано, что РУСАДА не уложилось в "разумные сроки" рассмотрения дела Валиевой, установленные правилами WADA. В апелляции WADA потребовало от CAS признать Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и вынести дисквалификацию сроком на четыре года с аннулированием результатов от 25 декабря и лишением золотой медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.

Камила Валиева выиграла этап Гран-при России в Казани

Валиевой 16 лет, она подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в ее пробе от 25 декабря 2021 года, однако результат проверки был обнародован только в феврале, во время Игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.

Фигурное катание,Камила Валиева,МГИМО,Всемирное антидопинговое агентство,
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