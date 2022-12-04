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1 час назад

Команда Плющенко стала победителем чемпионата России по прыжкам

Betassist

4 декабря в Санкт-Петербурге состоялся чемпионат России по прыжкам. Победу в соревнованиях у фигуристов одержала команда двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Команда Плющенко стала победителем чемпионата России по прыжкам
Фото: BetassistBetassist

В команде Плющенко выступали Софья Титова, Софья Муравьёва, Вероника Жилина, Никита Сарновский, Макар Игнатов, Пётр Гуменник, Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Победители набрали 16 очков — они выиграли четыре раунда из пяти.

Команда Этери Тутберидзе набрала 12 очков и заняла второе место (Камила Валиева, Арсений Федотов, Дмитрий Алиев, Алиса Двоеглазова, Андрей Мозалёв, Софья Акатьева, Евгения Тарасова/Владимир Морозов).

Третьей стал коллектив Алексея Мишина, набравший восемь баллов (Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Александр Самарин, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Софья Самоделкина, Александра Бойкова /Дмитрий Козловский).

Чемпионат России по прыжковым элементам прошёл впервые в истории, хотя подобный формат уже пробовали – дважды на Кубке Первого канала.

Фигурное катание,Глеб Лутфуллин,Софья Муравьева,Софья Акатьева,Андрей Мозалев,Александр Галлямов,Вероника Жилина,Камила Валиева,Макар Игнатов,Петр Гуменник,Александра Бойкова,Евгений Семененко,Этери Тутберидзе,Дмитрий Алиев,Елизавета Туктамышева,Михаил Коляда,Александр Самарин,Анастасия Мишина,Дмитрий Козловский,Евгения Тарасова,Алексей Мишин,Евгений Плющенко,Владимир Морозов,Первый канал,
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