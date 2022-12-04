Команда Плющенко стала победителем чемпионата России по прыжкам

4 декабря в Санкт-Петербурге состоялся чемпионат России по прыжкам. Победу в соревнованиях у фигуристов одержала команда двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко .

Чемпионат России по прыжковым элементам прошёл впервые в истории, хотя подобный формат уже пробовали – дважды на Кубке Первого канала.