Команда Плющенко стала победителем чемпионата России по прыжкам

4 декабря в Санкт-Петербурге состоялся чемпионат России по прыжкам. Победу в соревнованиях у фигуристов одержала команда двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
В команде Плющенко выступали Софья Титова, Софья Муравьёва, Вероника Жилина, Никита Сарновский, Макар Игнатов, Пётр Гуменник, Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Победители набрали 16 очков — они выиграли четыре раунда из пяти.
Команда Этери Тутберидзе набрала 12 очков и заняла второе место (Камила Валиева, Арсений Федотов, Дмитрий Алиев, Алиса Двоеглазова, Андрей Мозалёв, Софья Акатьева, Евгения Тарасова/Владимир Морозов).
Третьей стал коллектив Алексея Мишина, набравший восемь баллов (Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Александр Самарин, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Софья Самоделкина, Александра Бойкова /Дмитрий Козловский).
Чемпионат России по прыжковым элементам прошёл впервые в истории, хотя подобный формат уже пробовали – дважды на Кубке Первого канала.