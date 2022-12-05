Тарасова и Морозов специально готовили четверной подкрут для чемпионата

Двукратные вице-чемпионы Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, специально готовили подкрут в четыре оборота, чтобы порадовать зрителей чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в понедельник рассказал Морозов.

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В воскресенье Тарасова и Морозов приняли участие в прыжковом турнире, представляя команду заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Пара впервые с чемпионата мира 2018 года исполнила четверной подкрут на соревнованиях.

"Четверной подкрут исполнили прилично, готовили этот элемент специально для прыжкового турнира, очень хотелось его сделать для зрителей. Мы с Женей прекрасно владеем подкрутом, за столько лет совместного катания очень хорошо чувствуем друг друга", - сказал Морозов.

"Впечатления от прыжкового турнира положительные, - добавил Морозов. - Он прошел очень динамично, если сравнивать с прошлым прыжковым фестивалем (проходившим в рамках Кубка Первого канала - прим. ТАСС)".