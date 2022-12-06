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1 час назад

Британский юрист Грэм может стать адвокатом РУСАДА в CAS при рассмотрении дела Валиевой

ТАССиещё 1

Независимый юрист из Великобритании Артур Грэм, который является членом рабочей и мониторинговой групп Совета Европы и ЮНЕСКО, может представить интересы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) при рассмотрении дела фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник.

Стало известно, кто может защитить Валиеву в суде
Фото: ТАССТАСС

"Грэм может стать адвокатом РУСАДА при рассмотрении дела Валиевой в CAS", - сказал собеседник ТАСС.

Грэм в настоящее время также входит в классификационный комитет Международного паралимпийского комитета. Грэм ранее уже представлял интересы РУСАДА в CAS при рассмотрении ряда других дел.

14 ноября CAS зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой. В соответствующем заявлении CAS было сказано, что РУСАДА не уложилось в "разумные сроки" рассмотрения дела Валиевой, установленные правилами WADA. В апелляции WADA потребовало от CAS признать Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и вынести дисквалификацию сроком на четыре года с аннулированием результатов от 25 декабря и лишением золотой медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.

РУСАДА завершило расследование по делу Валиевой в сентябре, после этого независимый дисциплинарный антидопинговый комитет должен был провести слушания и вынести решение.

Валиевой 16 лет, она подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в ее пробе от 25 декабря 2021 года, однако результат проверки был обнародован только в феврале, во время Игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.

Фигурное катание,Камила Валиева,ЮНЕСКО,Совет Европы,Всемирное антидопинговое агентство,
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