Стало известно, кто может защитить Валиеву в суде

Независимый юрист из Великобритании Артур Грэм, который является членом рабочей и мониторинговой групп Совета Европы и ЮНЕСКО, может представить интересы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) при рассмотрении дела фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник.

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"Грэм может стать адвокатом РУСАДА при рассмотрении дела Валиевой в CAS", - сказал собеседник ТАСС.

Грэм в настоящее время также входит в классификационный комитет Международного паралимпийского комитета. Грэм ранее уже представлял интересы РУСАДА в CAS при рассмотрении ряда других дел.

14 ноября CAS зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой. В соответствующем заявлении CAS было сказано, что РУСАДА не уложилось в "разумные сроки" рассмотрения дела Валиевой, установленные правилами WADA. В апелляции WADA потребовало от CAS признать Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и вынести дисквалификацию сроком на четыре года с аннулированием результатов от 25 декабря и лишением золотой медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.

РУСАДА завершило расследование по делу Валиевой в сентябре, после этого независимый дисциплинарный антидопинговый комитет должен был провести слушания и вынести решение.