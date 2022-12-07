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1 час назад

Названа заработавшая больше всех в сезоне-2022/2023 фигуристка

Елена Прошина

По общей сумме призовых в сезоне-2022/2023 Камила Валиева стала самой богатой российской фигуристкой. Сколько денег заработали в этом сезоне спортсменки, подсчитало издание «Комсомольская правда.

В нынешнем сезоне российские фигуристы состязались в серии этапов Гран-При России и прыжковом чемпионате. За каждое призовое место спортсмены получают призовые, часть из которых они отдают тренерам.

Призовые были озвучены еще в начале сезона Федерацией фигурного катания России. Так, в этом сезоне Валиева одержала две победы на этапах Гран-при (1 млн руб.), выиграла личный (1 млн руб.) и заняла второе место в командном турнире чемпионата по прыжкам (375 тыс. руб.). Таким образом, 16-летняя фигуристка заработала 2,375 млн рублей.

На втором месте оказалась Елизавета Туктамышева. Она также выиграла два этапа Гран-при и заняла третье место в командном турнире чемпионата России по прыжкам. Всего спортсменка заработала в этом сезоне 1,25 млн рублей.

Третье место занимает Софья Муравьева. В серии Гран-при на ее счету два серебра, а также победа в командном турнире по прыжкам. Общие призовые составили 1,225 миллиона рублей.

Среди мужчин первым оказался Дмитрий Алиев (1,375 млн руб.), вторым - Петр Гуменник (1,325 млн руб.), третье место поделили Евгений Семененко и Глеб Лутфуллин (1,05 млн руб.)

Фигурное катание,Видео,Глеб Лутфуллин,Софья Муравьева,Камила Валиева,Петр Гуменник,Евгений Семененко,Дмитрий Алиев,Елизавета Туктамышева,
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