По общей сумме призовых в сезоне-2022/2023 Камила Валиева стала самой богатой российской фигуристкой. Сколько денег заработали в этом сезоне спортсменки, подсчитало издание «Комсомольская правда.
В нынешнем сезоне российские фигуристы состязались в серии этапов Гран-При России и прыжковом чемпионате. За каждое призовое место спортсмены получают призовые, часть из которых они отдают тренерам.
Призовые были озвучены еще в начале сезона Федерацией фигурного катания России. Так, в этом сезоне Валиева одержала две победы на этапах Гран-при (1 млн руб.), выиграла личный (1 млн руб.) и заняла второе место в командном турнире чемпионата по прыжкам (375 тыс. руб.). Таким образом, 16-летняя фигуристка заработала 2,375 млн рублей.
На втором месте оказалась Елизавета Туктамышева. Она также выиграла два этапа Гран-при и заняла третье место в командном турнире чемпионата России по прыжкам. Всего спортсменка заработала в этом сезоне 1,25 млн рублей.
Третье место занимает Софья Муравьева. В серии Гран-при на ее счету два серебра, а также победа в командном турнире по прыжкам. Общие призовые составили 1,225 миллиона рублей.
Среди мужчин первым оказался Дмитрий Алиев (1,375 млн руб.), вторым - Петр Гуменник (1,325 млн руб.), третье место поделили Евгений Семененко и Глеб Лутфуллин (1,05 млн руб.)