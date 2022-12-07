По общей сумме призовых в сезоне-2022/2023 Камила Валиева стала самой богатой российской фигуристкой. Сколько денег заработали в этом сезоне спортсменки, подсчитало издание «Комсомольская правда.

В нынешнем сезоне российские фигуристы состязались в серии этапов Гран-При России и прыжковом чемпионате. За каждое призовое место спортсмены получают призовые, часть из которых они отдают тренерам.

Призовые были озвучены еще в начале сезона Федерацией фигурного катания России. Так, в этом сезоне Валиева одержала две победы на этапах Гран-при (1 млн руб.), выиграла личный (1 млн руб.) и заняла второе место в командном турнире чемпионата по прыжкам (375 тыс. руб.). Таким образом, 16-летняя фигуристка заработала 2,375 млн рублей.

На втором месте оказалась Елизавета Туктамышева. Она также выиграла два этапа Гран-при и заняла третье место в командном турнире чемпионата России по прыжкам. Всего спортсменка заработала в этом сезоне 1,25 млн рублей.