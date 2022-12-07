Бах анонсировал решение МОК по делу Валиевой

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу об антидопинговом нарушении российской фигуристки Камилы Валиевой.

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«Мы постоянно консультируемся с WADA по делу Валиевой. Они обратились в CAS. Мы очень надеемся, что в ближайшее время CAS вынесет решение, а мы отдадим медали спортсменам, которые заслужили их. Сейчас все в руках CAS», — цитирует Баха «Матч ТВ».

WADA обратилось в CAS после решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) засекретить всю информацию по расследованию дела Валиевой. Спортсменке грозит четырехлетняя дисквалификация. Помимо этого, могут быть аннулированы результаты россиян в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине, в которых Валиева в составе российской команды выиграла золото.

Валиева сдала положительную допинг-пробу на чемпионате России, прошедшем в декабре 2021 года, однако о результате ее теста стало известно в разгар Игр-2022 в Китае. Выездная панель CAS приняла решение о допуске фигуристки к личным соревнованиям, но из-за пережитого волнения она не справилась с произвольной программой и заняла лишь четвертое место.