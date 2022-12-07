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1 час назад

Бах анонсировал решение CAS по делу Валиевой

Илья Родин

Президент МОК Томас Бах заявил, что в ближайшее время Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по делу юной российской фигуристки Камилы Валиевой. Он добавил, что медали будут вручены «спортсменам, которые их заслужили». Об этом пишет «Матч ТВ».

Бах анонсировал решение CAS по делу Валиевой
Фото: ТАССТАСС

«Мы очень надеемся, что в ближайшее время CAS вынесет решение, а мы отдадим медали спортсменам, которые заслужили их. Сейчас все в руках CAS», - подчеркнул Бах.

Отмечается, что ранее РУСАДА приняло решение засекретить всю информацию по расследованию дела несовершеннолетней спортсменки. После этого WADA обратилось в CAS.

В итоге, Валиевой грозит четырехлетняя дисквалификация. Кроме того, могут быть аннулированы результаты россиян в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.

Стала известна самая богатая российская фигуристка в сезоне

Ранее сообщалось, что международное агентство допинг-тестирования (ITA) опубликовало результаты повторной проверки проб, взятых у спортсменов во время Лондонской Олимпиады 2012 года. По данным организации, было зафиксировано 73 нарушения со стороны атлетов.

Фигурное катание,Камила Валиева,Томас Бах,Всемирное антидопинговое агентство,
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