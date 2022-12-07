Бах анонсировал решение CAS по делу Валиевой

Президент МОК Томас Бах заявил, что в ближайшее время Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по делу юной российской фигуристки Камилы Валиевой. Он добавил, что медали будут вручены «спортсменам, которые их заслужили». Об этом пишет «Матч ТВ».

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«Мы очень надеемся, что в ближайшее время CAS вынесет решение, а мы отдадим медали спортсменам, которые заслужили их. Сейчас все в руках CAS», - подчеркнул Бах.

Отмечается, что ранее РУСАДА приняло решение засекретить всю информацию по расследованию дела несовершеннолетней спортсменки. После этого WADA обратилось в CAS.

В итоге, Валиевой грозит четырехлетняя дисквалификация. Кроме того, могут быть аннулированы результаты россиян в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.