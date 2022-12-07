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55 минут назад

ISU представил обновленный рейтинг фигуристок

Елена Прошина

Международный союз конькобежцев представил обновленный рейтинг фигуристок. Его лидером стала японка Каори Сакамото, передает Sports.ru.

ISU представил обновленный рейтинг фигуристок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным портала, на втором месте оказалась бельгийка Луна Хендрикс. За ней, заняв третье место, следует россиянка Анна Щербакова. В десятку также удалось попасть фигуристке из РФ Александре Трусовой. Она находится на восьмом месте.

Остальные же россиянки, в том числе Камила Валиева, оказались за пределами топ-10.

Так, Валиева заняла 14-е место, Елизавета Туктамышева — 19-е, Майя Хромых — 29-е, Алена Косторная — 29-е, Ксения Синицына — 83-е, Софья Акатьева и Софья Муравьева и вовсе 92-е и 96-е.

Напомним, что Россия отстранена от международных соревнования из-за ситуации на Украине, поэтому падение фигуристок в рейтинге является закономерным, хоть и несправедливым и не отражающим реальных позиций спортсменок в мировом фигурном катании.

Соответственно, пока РФ не вернется на турниры такие моменты продолжат происходить и дальше.

Фигурное катание,Софья Муравьева,Софья Акатьева,Майя Хромых,Камила Валиева,Каори Сакамото,Александра Трусова,Елизавета Туктамышева,Анна Щербакова,
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