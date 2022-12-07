ISU представил обновленный рейтинг фигуристок

Международный союз конькобежцев представил обновленный рейтинг фигуристок. Его лидером стала японка Каори Сакамото, передает Sports.ru.
По данным портала, на втором месте оказалась бельгийка Луна Хендрикс. За ней, заняв третье место, следует россиянка Анна Щербакова. В десятку также удалось попасть фигуристке из РФ Александре Трусовой. Она находится на восьмом месте.
Остальные же россиянки, в том числе Камила Валиева, оказались за пределами топ-10.
Так, Валиева заняла 14-е место, Елизавета Туктамышева — 19-е, Майя Хромых — 29-е, Алена Косторная — 29-е, Ксения Синицына — 83-е, Софья Акатьева и Софья Муравьева и вовсе 92-е и 96-е.
Напомним, что Россия отстранена от международных соревнования из-за ситуации на Украине, поэтому падение фигуристок в рейтинге является закономерным, хоть и несправедливым и не отражающим реальных позиций спортсменок в мировом фигурном катании.
Соответственно, пока РФ не вернется на турниры такие моменты продолжат происходить и дальше.