ISU представил обновленный рейтинг фигуристок

Международный союз конькобежцев представил обновленный рейтинг фигуристок. Его лидером стала японка Каори Сакамото, передает Sports.ru.

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По данным портала, на втором месте оказалась бельгийка Луна Хендрикс. За ней, заняв третье место, следует россиянка Анна Щербакова. В десятку также удалось попасть фигуристке из РФ Александре Трусовой. Она находится на восьмом месте.

Остальные же россиянки, в том числе Камила Валиева, оказались за пределами топ-10.

Напомним, что Россия отстранена от международных соревнования из-за ситуации на Украине, поэтому падение фигуристок в рейтинге является закономерным, хоть и несправедливым и не отражающим реальных позиций спортсменок в мировом фигурном катании.