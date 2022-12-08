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1 час назад

Медведева описала свою жизнь вне спорта словом "жесть"

Газета.Ru

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о своем графике после того, как ушла со спортивной арены.

Медведева описала свою жизнь вне спорта словом "жесть"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я думала, что не планирую выступать и буду отдыхать. Это такая жесть, ребята. Расписание сейчас мегазабитое, но нет рутины — это классно. Потому что за 20 лет рутина немного вот здесь. Сейчас у меня абсолютно разные задачи — всякие ютуб-шоу, съемки рекламные, комментирование, "Ледниковый", шоу, где я катаюсь — я все еще одиночница и помню, как это делается, иногда даже прыгаю. В общем, много чего. И это очень классно, мне нравится", - передает слова Медведевой Sport24.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях. Кроме олимпийских медалей в активе 22-летней спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы.

Последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. Фигуристка последние два сезона участвует в проекте "Ледниковый период". Сначала ее партнером был блогер Даня Милохин, а сейчас Медведева выступает в паре с актером Федором Федотовым. Ранее Евгения Медведева оценила публичность отношений Трусовой и Кондратюка.

Фигурное катание,Евгения Медведева,
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