Медведева описала свою жизнь вне спорта словом "жесть"

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о своем графике после того, как ушла со спортивной арены.
"Я думала, что не планирую выступать и буду отдыхать. Это такая жесть, ребята. Расписание сейчас мегазабитое, но нет рутины — это классно. Потому что за 20 лет рутина немного вот здесь. Сейчас у меня абсолютно разные задачи — всякие ютуб-шоу, съемки рекламные, комментирование, "Ледниковый", шоу, где я катаюсь — я все еще одиночница и помню, как это делается, иногда даже прыгаю. В общем, много чего. И это очень классно, мне нравится", - передает слова Медведевой Sport24.
Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях. Кроме олимпийских медалей в активе 22-летней спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы.
Последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. Фигуристка последние два сезона участвует в проекте "Ледниковый период". Сначала ее партнером был блогер Даня Милохин, а сейчас Медведева выступает в паре с актером Федором Федотовым. Ранее Евгения Медведева оценила публичность отношений Трусовой и Кондратюка.