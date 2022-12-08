Медведева описала свою жизнь вне спорта словом "жесть"

"Я думала, что не планирую выступать и буду отдыхать. Это такая жесть, ребята. Расписание сейчас мегазабитое, но нет рутины — это классно. Потому что за 20 лет рутина немного вот здесь. Сейчас у меня абсолютно разные задачи — всякие ютуб-шоу, съемки рекламные, комментирование, "Ледниковый", шоу, где я катаюсь — я все еще одиночница и помню, как это делается, иногда даже прыгаю. В общем, много чего. И это очень классно, мне нравится", - передает слова Медведевой Sport24.