"Трусова схуднула, начинает преображаться"

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт считает, что серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова способна улучшить результаты.
«Я думаю, что она еще поборется, раз приняла решение продолжить свою карьеру. Ей просто нужно дать немного времени, чтобы привыкнуть к возрастным изменениям, привести себя в нужное русло. Плюс не нужно забывать, что она сменила тренера – это все равно определенный стресс, и нужно время, чтобы сработаться и выдать какой-
Прошло еще не так много времени, но я лично вижу, что она и схуднула, и в принципе как-то начинает преображаться, подтягивать свою физическую и эмоциональную форму. Я думаю, нужно дать ей немного времени, и она придет в свою оптимальную форму, покажет достойный результат.
Она стала более грациозная, более нежная. Это видно, и это большой плюс к ее катанию», – сказала Гербольдт.