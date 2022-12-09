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1 час назад

Катарина Гербольдт: «Трусова схуднула, начинает преображаться. Нужно дать ей немного времени, и она придет в оптимальную форму»

Sports.ru

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт считает, что серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова способна улучшить результаты.

"Трусова схуднула, начинает преображаться"
Фото: СоцсетиСоцсети

«Я думаю, что она еще поборется, раз приняла решение продолжить свою карьеру. Ей просто нужно дать немного времени, чтобы привыкнуть к возрастным изменениям, привести себя в нужное русло. Плюс не нужно забывать, что она сменила тренера – это все равно определенный стресс, и нужно время, чтобы сработаться и выдать какой-

Прошло еще не так много времени, но я лично вижу, что она и схуднула, и в принципе как-то начинает преображаться, подтягивать свою физическую и эмоциональную форму. Я думаю, нужно дать ей немного времени, и она придет в свою оптимальную форму, покажет достойный результат.

Она стала более грациозная, более нежная. Это видно, и это большой плюс к ее катанию», – сказала Гербольдт.

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