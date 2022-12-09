"Трусова схуднула, начинает преображаться"

«Я думаю, что она еще поборется, раз приняла решение продолжить свою карьеру. Ей просто нужно дать немного времени, чтобы привыкнуть к возрастным изменениям, привести себя в нужное русло. Плюс не нужно забывать, что она сменила тренера – это все равно определенный стресс, и нужно время, чтобы сработаться и выдать какой-