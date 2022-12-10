В WADA больше не будут комментировать детали слушаний дела Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось раскрыть детали подготовки к делу против фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщили в пресс-службе WADA, передает ТАСС.

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«Разбирательство по этому делу продолжается, поэтому мы не будем давать комментарии», - сказал представитель WADA.

Он не стал отвечать, определилось ли агентство с арбитром для слушания дела спортсменки.

14 ноября CAS зарегистрировал апелляцию WADA по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой. В заявлении было сказано, что Российское антидопинговое агентство не уложилось в «разумные сроки» рассмотрения дела, установленные WADA.

В апелляции WADA потребовало от CAS признать Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и вынести дисквалификацию сроком на четыре года с аннулированием результатов от 25 декабря и лишением золотой медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.

Российское антидопинговое агентство завершило расследование по делу фигуристки в сентябре. Затем независимый дисциплинарный антидопинговый комитет должен был провести слушания и вынести решение.

21 октября РУСАДА заявило о намерении сделать непубличными детали подготовки к слушаниям дела Валиевой. После этого агентство стало объектом критики, в том числе со стороны WADA.