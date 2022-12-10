ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+1° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

В WADA больше не будут комментировать детали слушаний дела Валиевой

Майк Габриелян

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось раскрыть детали подготовки к делу против фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщили в пресс-службе WADA, передает ТАСС.

В WADA больше не будут комментировать детали слушаний дела Валиевой
Фото: ТАССТАСС

«Разбирательство по этому делу продолжается, поэтому мы не будем давать комментарии», - сказал представитель WADA.

Он не стал отвечать, определилось ли агентство с арбитром для слушания дела спортсменки.

14 ноября CAS зарегистрировал апелляцию WADA по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой. В заявлении было сказано, что Российское антидопинговое агентство не уложилось в «разумные сроки» рассмотрения дела, установленные WADA.

В апелляции WADA потребовало от CAS признать Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и вынести дисквалификацию сроком на четыре года с аннулированием результатов от 25 декабря и лишением золотой медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.

Российское антидопинговое агентство завершило расследование по делу фигуристки в сентябре. Затем независимый дисциплинарный антидопинговый комитет должен был провести слушания и вынести решение.

21 октября РУСАДА заявило о намерении сделать непубличными детали подготовки к слушаниям дела Валиевой. После этого агентство стало объектом критики, в том числе со стороны WADA.

Ранее в WADA отказались пояснять, существовал ли дедлайн для вынесения решения по делу Валиевой и получало ли агентство от РУСАДА информацию о сроках, в которые должны были состояться слушания.

Фигурное катание,Камила Валиева,Всемирное антидопинговое агентство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители