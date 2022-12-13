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38 минут назад

РУСАДА в ноябре второй раз за год проверило фигуристку Валиеву на допинг

ТАСС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева в ноябре второй раз за 2022 год была протестирована Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом свидетельствуют документы, представленные ТАСС во вторник пресс-службой РУСАДА.

РУСАДА рассказала о проверках Валиевой на допинг
Фото: ТАССТАСС

Первый раз Валиеву проверили на допинг в июле.

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Всего в ноябре Российское антидопинговое агентство протестировало 16 российских фигуристов. Проверку также прошли Елизавета Туктамышева (впервые в 2022 году), Дмитрий Алиев и Михаил Коляда (оба - по четвертому разу), Андрей Мозалев (третья сдача проб в 2022 году), Артем Алейников, Владислав Дикиджи, Ксения Гущина, Роман Кудлаев, Владимир Кузнецов, Анастасия Молчанова, Арина Онищенко, Мария Парамонова, Александр Поветкин, Дарья Садкова и Алиса Семенова (все - впервые в 2022 году).

Всего за 11 месяцев РУСАДА протестировало 50 отечественных фигуристов. Чаще других проверялись Алиев, Коляда, Александра Трусова и Марк Кондратюк (все - по четыре раза).

Валиевой 16 лет, она подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в ее пробе от 25 декабря 2021 года, однако результат проверки был обнародован только в феврале, во время Игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.

РУСАДА завершило расследование по делу Валиевой в сентябре, после этого независимый дисциплинарный антидопинговый комитет должен был провести слушания и вынести решение. 21 октября РУСАДА заявило о своем намерении сделать непубличными детали подготовки к слушаниям дела Валиевой в дисциплинарном антидопинговом комитете. 14 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу о нарушении Валиевой антидопинговых правил. В заявлении CAS было сказано, что РУСАДА не уложилось в "разумные сроки" рассмотрения дела, установленные правилами WADA. В апелляции WADA потребовало от CAS признать Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и вынести дисквалификацию сроком на четыре года с аннулированием результатов от 25 декабря и лишением золотой медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.

Фигурное катание,Марк Кондратюк,Андрей Мозалев,Камила Валиева,Ксения Гущина,Александра Трусова,Дмитрий Алиев,Александр Поветкин,Елизавета Туктамышева,Михаил Коляда,Анастасия Молчанова,Владимир Кузнецов,Всемирное антидопинговое агентство,
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