РУСАДА рассказала о проверках Валиевой на допинг

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева в ноябре второй раз за 2022 год была протестирована Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом свидетельствуют документы, представленные ТАСС во вторник пресс-службой РУСАДА.

Фото: ТАСС ТАСС

Первый раз Валиеву проверили на допинг в июле.

Видео дня

Всего за 11 месяцев РУСАДА протестировало 50 отечественных фигуристов. Чаще других проверялись Алиев, Коляда, Александра Трусова и Марк Кондратюк (все - по четыре раза).

Валиевой 16 лет, она подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в ее пробе от 25 декабря 2021 года, однако результат проверки был обнародован только в феврале, во время Игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.