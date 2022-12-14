В США приветствовали требование наказать Валиеву

Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) приветствовал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием дисквалифицировать на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву, сообщает портал Inside the Games.
Исполнительный директор USOPC Сара Хиршланд поблагодарила WADA за его действия в отношении дела Валиевой.
«Это хорошая новость, и я хочу поблагодарить WADA за этот важный шаг. Очень важно, чтобы спортсмены, которые соревновались в Пекине, получили решение, которого они заслуживают.
«Напомним, у нас все еще есть добившаяся огромного успеха команда спортсменов, которая до сих пор не была награждена медалями. И хотя мы не уверены, какого цвета будут эти медали, мы поддерживаем атлетов и с нетерпением ждем того дня, когда они получат награды и насладятся праздником. Для нас они всегда на первом месте», — заявила Хиршланд.
Валиева сдала положительную допинг-пробу на чемпионате России, прошедшем в декабре 2021 года, однако о результате ее теста стало известно в разгар Игр-2022 в Китае. Выездная панель CAS приняла решение о допуске фигуристки к личным соревнованиям, но из-за пережитого волнения она не справилась с произвольной программой и заняла лишь четвертое место.
WADA ранее обратилось в CAS после решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) засекретить всю информацию по расследованию дела Валиевой. Спортсменке грозит четырехлетняя дисквалификация. Помимо этого, могут быть аннулированы результаты россиян в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине, в которых Валиева в составе российской команды выиграла золото.
Ранее нападающий сборной Аргентины Лионель Месси повторил достижение бразильского экс-форварда мадридского «Реала» Роналдо по числу матчей с результативными действиями на чемпионатах мирах с 1966 года.