В США приветствовали требование наказать Валиеву

«Напомним, у нас все еще есть добившаяся огромного успеха команда спортсменов, которая до сих пор не была награждена медалями. И хотя мы не уверены, какого цвета будут эти медали, мы поддерживаем атлетов и с нетерпением ждем того дня, когда они получат награды и насладятся праздником. Для нас они всегда на первом месте», — заявила Хиршланд.