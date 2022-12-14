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16 минут назад

Ягудин жёстко ответил на критику Загитовой и Щербаковой

Чемпионат.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин ответил тем, кто критикует его соведущих по «Ледниковому периоду» — победительниц Игр в женском одиночном катании Анну Щербакову и Алину Загитову.

Ягудин жёстко ответил на критику Загитовой и Щербаковой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«А кто эти люди? И почему они имеют право критиковать? Я резко отвечаю в социальных сетях и буду продолжать отвечать, когда кто-то начинает критиковать. А вы хоть что-то сделали? Вы попробовали? Вы откуда знаете, как это всё происходит? Почему-то многие люди считают, что все им должны. Всем всё всегда не нравится! И в этом случае я вспоминаю фразу Андрея Аршавина, считаю её правильной: «Ваши ожидания — это ваши проблемы». Мы стараемся, как и Аня Щербакова, и Алина Загитова, и я, делать максимум того, что мы можем — всё. Нас критиковать может только наше начальство, а людям всегда будет чего-то не хватать, всегда люди будут чем-то недовольны.

Лично я никогда в жизни не пойду ни в какие чаты, даже если мне что-то не нравится. У меня как у нормального здравомыслящего работающего человека рука не поднимется пойти написать, извините, какую-то какашку другому человеку. Какое вы имеете право приходить к нам в дом и гадить там? Поэтому на ваши мнения, которые вы пишете и по поводу Алины, и по поводу Ани, и по поводу меня — я жёстко отвечаю сразу. Не нравится — до свидания», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Фигурное катание,Алина Загитова,Алексей Ягудин,Анна Щербакова,Андрей Аршавин,
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