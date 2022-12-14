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1 час назад

Ягудин объяснил, почему не будет комментировать чемпионат России по фигурному катанию

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин объяснил, почему не будет комментировать чемпионат России – 2023, который пройдёт 22–24 декабря в Красноярске.

Ягудин объяснил, почему не будет комментировать чемпионат России по фигурному катанию
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Есть хороший анекдот: даже Стивен Спилберг не приехал на съёмки, потому что были ёлки (улыбается). У нас начинаются ёлки уже на следующей неделе: четверг, пятница, суббота и так далее с Мурманска. В этом году мы не в Москве, как, допустим, в прошлом году. Тогда я принимал участие в «Снежной королеве», поэтому у меня была возможность слетать в Питер на чемпионат России. А в этом году чемпионат России в Красноярске. Мы тоже выступаем в Сибири: Новосибирск, потом обратно в Мурманск, потом Челябинск… Но, к сожалению, этот чемпионат России без меня. Хотя многие скажут: «Здорово, потому что Алексей Ягудин уже достал». Те люди, которые говорят, что Загитова ужасна, Щербакова ужасна, и вообще всё ужасно, и почему Башарову ставят такие баллы, а этому такие…» — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Фигурное катание,Алексей Ягудин,Стивен Спилберг,
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