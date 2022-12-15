Фигурное катание, чемпионат России 21-25 декабря — расписание, участники, где смотреть

Пусть путёвки на международные турниры не разыгрываются, в Красноярске всё равно будет жарко.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

С 22 по 24 декабря в Красноярске состоится чемпионат России — главный старт сезона, где болельщики впервые в сезоне увидят всех любимых фигуристов на одном льду соревнующимися. 21-го числа пройдёт торжественная жеребьёвка, а 25-го — лучшие участники выступят с показательными номерами. Долгожданное событие — ведь на этапах Гран-при гала-шоу не было!

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К сожалению, нынешний чемпионат России не будет столь принципиальным, как предыдущие, ведь из-за международных санкций наши спортсмены не поедут на чемпионаты Европы и мира, а значит, и отбор не имеет смысла. Но золото национального первенства, взятое в конкуренции со всеми сильнейшими, по-прежнему престижно.

Список участников

Предварительный список уже опубликован. В одиночном катании к соревнованиям допущены по 18 спортсменов среди мужчин и женщин, в парном катании — 12 пар, в танцах на льду — 15 дуэтов.

Список формировался на основе результатов шести этапов Гран-при. Пока никто не воспользовался пунктом о том, что «в исключительных случаях по решению Исполкома федерации также могут быть допущены спортсмены основного состава кандидатов в сборную команду России, не имевшие возможности по уважительной причине принять участие в Гран-при России».

Расписание

(по московскому времени)

22 декабря, четверг

Танцы на льду, ритм-танец — 10:00.

Мужчины, короткая программа — 12:30.

Спортивные пары, короткая программа — 16:00.

23 декабря, пятница

Танцы на льду, произвольный танец — 9:30.

Мужчины, произвольная программа — 12:15.

Женщины, короткая программа — 15:25.

24 декабря, суббота

Спортивные пары, произвольная программа — 12:30.

Женщины, произвольная программа — 15:00.

25 декабря, воскресенье

Показательные выступления — 10:00.

Где смотреть

В полном объёме турнир покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.