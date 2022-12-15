Фигуристка рассказала о разнице тренировок в России и Европе

Фигуристка Елена Павлова, сменившая спортивное гражданство на немецкое, рассказала, в чем заключается разница подхода к тренировкам в России и в ЕС. Об этом пишет «Чемпионат».

Отмечается, что в России фигуристка тренировалась у Алины Писаренко, затем перешла в парное катание и стала выступать с Даниилом Паркманом. Кроме того, она выступала в паре с Рубеном Бломмертом.

Павлова пояснила, что особой разницы не ощущала. Она добавила, что для спортсменов, которые желают добиться высоких результатов, «в целом не важно, где это происходит — там или здесь»..

Она пояснила, что все же в России есть система, тренеры относятся ко всему очень серьезно, следят за дисциплиной.

По ее оценке, в Европе у спортсменов «немножко больше свободы». Вместе с тем, особой разницы нет, резюмировала Павлова.