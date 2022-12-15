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1 час назад

«Больше свободы»: фигуристка Павлова  рассказала о разнице тренировок в России и Европе

Илья Родин

Фигуристка Елена Павлова, сменившая спортивное гражданство на немецкое, рассказала, в чем заключается разница подхода к тренировкам в России и в ЕС. Об этом пишет «Чемпионат».

Фигуристка рассказала о разнице тренировок в России и Европе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в России фигуристка тренировалась у Алины Писаренко, затем перешла в парное катание и стала выступать с Даниилом Паркманом. Кроме того, она выступала в паре с Рубеном Бломмертом.

Павлова пояснила, что особой разницы не ощущала. Она добавила, что для спортсменов, которые желают добиться высоких результатов, «в целом не важно, где это происходит — там или здесь»..

Она пояснила, что все же в России есть система, тренеры относятся ко всему очень серьезно, следят за дисциплиной.

По ее оценке, в Европе у спортсменов «немножко больше свободы». Вместе с тем, особой разницы нет, резюмировала Павлова.

Ранее сообщалось, что легендарный аргентинский футболист Лионель Месси пропустил тренировку сборной.

Фигурное катание,Елена Павлова,Лионель Месси,ЕС,
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