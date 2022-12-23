Трусова прокомментировала пропуск чемпионата России в Красноярске

Александра Трусова сожалеет, что вынуждена пропустить чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске из за болезни.
Ранее ФФККР сообщила, что Трусова снялась с чемпионата России в Красноярске по медицинским показаниям. Одиночницы в пятницу должны представить свои короткие программы.
— К сожалению, из за болезни я не смогу принять участие в чемпионате России 2023 года. Я с нетерпением жду встречи с вами на льду в следующий раз. Спасибо вам всем за вашу поддержку, — написала Трусова в социальных сетях.
Трусова — серебряный призер Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира, дважды бронзовый призер чемпионата Европы. Она — первая в истории фигуристка, исполнившая четверные лутц, тулуп и флип на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев. С 16 декабря 18 летняя спортсменка является колумнистом «Матч ТВ».