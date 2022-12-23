ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-5° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

Акатьева выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию

Газета.Ruиещё 11

Софья Акатьева показала лучший результат в короткой программе в женском одиночном катании на первенстве России по фигурному катанию в Красноярске.

Результаты короткой программы у женщин на чемпионате России
Фото: ТАССТАСС

Акатьева получила 85,59 балла. На второй строчке расположилась Елизавета Туктамышева, набравшая 82,98 балла. Тройку лучших замкнула Софья Муравьева с 79,96 балла. Камила Валиева занимает четвертую позицию (76,61). На пятом месте находится Аделия Петросян (76,25).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Чемпионат России пройдет с 20 по 25 декабря. Красноярск во второй раз принимает первенство страны.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Женщины. Короткая программа

1. Софья Акатьева – 85,59.

2. Елизавета Туктамышева – 82,98.

3. Софья Муравьева – 79,96.

4. Камила Валиева – 76,61.

5. Аделия Петросян – 76,25.

6. Ксения Синицына – 74,89.

7. Вероника Яметова – 74,45.

8. Софья Самоделкина – 71,64.

9. Анастасия Зинина – 71,40.

Фигурное катание,Софья Муравьева,Софья Акатьева,Камила Валиева,Аделия Петросян,Елизавета Туктамышева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители