Результаты короткой программы у женщин на чемпионате России

Софья Акатьева показала лучший результат в короткой программе в женском одиночном катании на первенстве России по фигурному катанию в Красноярске.
Акатьева получила 85,59 балла. На второй строчке расположилась Елизавета Туктамышева, набравшая 82,98 балла. Тройку лучших замкнула Софья Муравьева с 79,96 балла. Камила Валиева занимает четвертую позицию (76,61). На пятом месте находится Аделия Петросян (76,25).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Чемпионат России пройдет с 20 по 25 декабря. Красноярск во второй раз принимает первенство страны.
1. Софья Акатьева – 85,59.
2. Елизавета Туктамышева – 82,98.
3. Софья Муравьева – 79,96.
4. Камила Валиева – 76,61.
5. Аделия Петросян – 76,25.
6. Ксения Синицына – 74,89.
7. Вероника Яметова – 74,45.
8. Софья Самоделкина – 71,64.
9. Анастасия Зинина – 71,40.