Результаты короткой программы у женщин на чемпионате России

Софья Акатьева показала лучший результат в короткой программе в женском одиночном катании на первенстве России по фигурному катанию в Красноярске.

Фото: ТАСС ТАСС

Акатьева получила 85,59 балла. На второй строчке расположилась Елизавета Туктамышева, набравшая 82,98 балла. Тройку лучших замкнула Софья Муравьева с 79,96 балла. Камила Валиева занимает четвертую позицию (76,61). На пятом месте находится Аделия Петросян (76,25).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Чемпионат России пройдет с 20 по 25 декабря. Красноярск во второй раз принимает первенство страны.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Женщины. Короткая программа

1. Софья Акатьева – 85,59.

2. Елизавета Туктамышева – 82,98.

3. Софья Муравьева – 79,96.

4. Камила Валиева – 76,61.

5. Аделия Петросян – 76,25.

6. Ксения Синицына – 74,89.

7. Вероника Яметова – 74,45.

8. Софья Самоделкина – 71,64.