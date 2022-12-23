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59 минут назад

Бутырская призвала не осуждать Трусову

Матч ТВ

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская призвала не осуждать Александру Трусову за снятие с чемпионата России.18 летняя Трусова снялась с соревнования из за болезни.

Бутырская призвала не осуждать Трусову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Сашу очень любят зрители, она большая звезда в мире фигурного катания. И зрители наверняка расстроятся, потому что хотели в живую посмотреть на нее, да и по телевизору еще раз увидеть. Но так бывает. Давайте не будем ее осуждать, она еще восстановится и всем нам покажет, — сказала Бутырская Metaratings.ru.

Чемпионат России проходит в эти дни в Красноярске. 23 декабря фигуристки представят короткую программу.

Фигурное катание,Александра Трусова,Мария Бутырская,
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