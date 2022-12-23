Бутырская призвала не осуждать Трусову

— Сашу очень любят зрители, она большая звезда в мире фигурного катания. И зрители наверняка расстроятся, потому что хотели в живую посмотреть на нее, да и по телевизору еще раз увидеть. Но так бывает. Давайте не будем ее осуждать, она еще восстановится и всем нам покажет, — сказала Бутырская Metaratings.ru.