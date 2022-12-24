ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-12° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
11 минут назад

Валиева заявила два четверных тулупа на произвольную программу в финале чемпионата России

Чемпионат.comиещё 1

Опубликован контент, который фигуристки заявили на произвольные программы в рамках чемпионата России – 2023, который проходит в Красноярске.

Валиева заявила два четверных тулупа на произвольную программу в финале ЧР
Фото:  САХАРОВ АРТЁМ, «ЧЕМПИОНАТ» САХАРОВ АРТЁМ, «ЧЕМПИОНАТ»

Промежуточный лидер соревнований Софья Акатьева планирует исполнить тройной аксель, четверной тулуп – двойной аксель – секвенция, четверной тулуп, тройной риттбергер, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – ойлер – тройной сальхов и тройной лутц.

Вице-лидер соревнований Елизавета Туктамышева на ПП заявила тройной аксель – двойной аксель – секвенция, тройной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, двойной аксель – ойлер – тройной сальхов, тройной лутц и тройной риттбергер.

Действующая чемпионка России Камила Валиева, занимающая четвёртое место, прыгнет четверной тулуп – двойной аксель – секвенция, четверной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – ойлер – тройной сальхов и тройной лутц.

Фигурное катание,Софья Акатьева,Камила Валиева,Елизавета Туктамышева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители