Трусова отменила мастер-класс в Красноярске

Российская фигуристка Александра Трусова отменила свой мастер-класс, который должен был пройти 25 декабря в Красноярске.

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Заместитель генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Василий Конов в своем Telegram-канале выразил уверенность, что спортсменка выступит на мастер-классе позднее.

Трусова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Также фигуристка выигрывала бронзу на чемпионате мира — 2021 и дважды становилась третьей на чемпионате Европы.

После контрольных прокатов сборной России Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской, которая рассказала, что у Трусовой перед стартом чемпионата России поднялась температура до 39,4.