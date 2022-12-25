Трусова отменила мастер-класс в Красноярске

Российская фигуристка Александра Трусова отменила свой мастер-класс, который должен был пройти 25 декабря в Красноярске.
Заместитель генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Василий Конов в своем Telegram-канале выразил уверенность, что спортсменка выступит на мастер-классе позднее.
Трусова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Также фигуристка выигрывала бронзу на чемпионате мира — 2021 и дважды становилась третьей на чемпионате Европы.
После контрольных прокатов сборной России Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской, которая рассказала, что у Трусовой перед стартом чемпионата России поднялась температура до 39,4.
Также она добавила, что делается все необходимое для лечения. Спортсменка находится под наблюдением врачей.