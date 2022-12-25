Туктамышева сравнила призовые в России и в мире

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью газете «Спорт-Экспресс» рассказала о своих ощущениях на чемпионатах России и мира. Кроме того, она сравнила призовые на российских и международных соревнованиях.

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«На чемпионате мира я чувствую себя более спокойно, если туда еду. Атмосферу сравнивать не могу, но что касается организации, конкуренции и всего остального, чемпионат России всегда на высшем уровне», - пояснила Туктамышева.

Фигуристка отметила, что за третье место на чемпионате России получила довольно значительную сумму, однако за победу на мировом первенстве зарабатывала больше. Вместе с тем, курс доллара по отношению к рублю был другим.